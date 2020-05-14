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Niet meer leverbaar
SHC5100/10
De vrijheid van draadloos
Geen gedoe met kabels meer. U kunt vrijelijk door uw huis lopen en van muziek genieten. En met het oplaadbare, lichtgewicht ontwerp kunt u de Philips SHC5100/10-hoofdtelefoon zo lang dragen als u wilt.
Voor over het oor
De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvermogen voor nodig is.
Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
3.5
van 5
90
Reviews & awards
Davidoo
14/05/2020
Nederland
Draadloze functie is super functioneel.
Ben niet in staat om via een servicepunt in Rome of via internet nieuwe oplaadbare batterijen voor mijn koptelefoon shc 5100/10 te bestellen. Inschrijven op de Philips site lukt ook niet imdat mijn italiaanse handy nummer niet geldig schijnt te zijn.
Voordelen
Draadloze functie
Nadelen
Kan geen nieuwe oplaadbare batterijen voor deze koptelefoon vinden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum gebruik 2018-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum gebruik 2018-05-14
JapieZeekalf
18/03/2017
Nederland
Voor zijn prijs eeen uitstekend product.
Gezien de aanschafprijs is dit een uitstekend product. Geen ruis of gekraak. Geluid is goed genoeg voor het doel waarvoor wij hem gebruiken: TV. Ik ben op geluidsgebied uiterst kritisch. Voor HiFi gebruik ik een bedrade Ultrasone Performance 880. Daar mag je dan ook hogere eisen aan stellen. Vooralsnog is deze Philips zijn geld dubbel en dwars waard.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone
jac66
26/06/2019
United Kingdom
Just about to purchase my third pair.
Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5100 Wireless HiFi Headphone