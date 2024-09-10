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Arrêté

Casque sans fil

SHC2000/10

3.7

| (15) Avis

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

Le casque sans fil pour téléviseur de Philips vous permet de regarder vos émissions préférées via une transmission homogène. Profitez du confort longue durée procuré par son arceau intérieur réglable.

Voir tous les avantages

Rechargeable

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

  • Circum-aural

  • Noir

La transmission IR sans fil offre la liberté de mouvements.

Oubliez les câbles grâce à la transmission IR sans fil.

La garantie d'une réception parfaitement claire

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 6

15

Avis

2

10/09/2024

France

France

Très bon casque

Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2023-09-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2023-09-10

17/10/2011

France

France

Très bon casque simple et confortable .

J'ai acheté ce casque pour ma mère et en voyant la qualité du produit j'en ai pris un pour moi même et j'en suis très satisfait .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones

05/02/2013

Italia

Italia

Alta qualità e semplicità d'uso

La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless Headphone

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