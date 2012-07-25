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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

SHC2000/10

3.7

| (15) Reviews & awards

Draadloos genieten met infraroodtransmissie

Met de draadloze TV-hoofdtelefoon van Philips kunt u uw favoriete programma's ongestoord volgen. Geniet van langdurig comfort dankzij de zelfinstellende binnenhoofdband.

Bekijk alle voordelen

Oplaadbaar

Draadloos genieten met infraroodtransmissie

  • Voor over het oor

  • Zwart

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Hoogfrequente RF zorgt voor een duidelijke en scherpe ontvangst

Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

15

Reviews & awards

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

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