Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SHC2000/10
Draadloos genieten met infraroodtransmissie
Met de draadloze TV-hoofdtelefoon van Philips kunt u uw favoriete programma's ongestoord volgen. Geniet van langdurig comfort dankzij de zelfinstellende binnenhoofdband.
Voor over het oor
Zwart
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.7
van 5
15
Reviews & awards
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones
KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone