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Arrêté

Casque sans fil avec suppression de bruit

SHB8850NC/27

3.6

| (41) Avis

Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

Avec le SHB8850NC, ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit SoundShield. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et contrôlez votre appareil depuis les coussinets tactiles intelligents.

Voir tous les avantages

Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

  • Transd. 40mm / fermés à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Bluetooth 4.0 avec AAC intégré

Bluetooth 4.0 avec AAC intégré

Profitez de la qualité audio sans fil Bluetooth 4.0 alliée à la prise en charge intégrée du codec AAC.

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

Zero souffle pour un plaisir sans interruption

Le souffle est le son électronique que vous pouvez entendre lorsque vous portez un casque d'écoute sur lequel la compensation de bruit ambiant est activée, mais qui ne diffuse pas de musique. Notre technologie de suppression du bruit réduit considérablement le souffle pour vous permettre de profiter de votre session d'écoute sans être interrompu par des bruits parasites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

41

Avis

23/05/2016

France

France

Bon produit

Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

05/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique

La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

08/06/2017

België

België

Erg goede koptelefoon.

Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

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