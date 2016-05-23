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Arrêté
SHB8850NC/27
Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel
Avec le SHB8850NC, ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit SoundShield. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et contrôlez votre appareil depuis les coussinets tactiles intelligents.
Transd. 40mm / fermés à l'arrière
Supra-auriculaire
Coussinets doux
Profitez de la qualité audio sans fil Bluetooth 4.0 alliée à la prise en charge intégrée du codec AAC.
La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.
Le souffle est le son électronique que vous pouvez entendre lorsque vous portez un casque d'écoute sur lequel la compensation de bruit ambiant est activée, mais qui ne diffuse pas de musique. Notre technologie de suppression du bruit réduit considérablement le souffle pour vous permettre de profiter de votre session d'écoute sans être interrompu par des bruits parasites.
3.6
sur 6
41
Avis
musique89
23/05/2016
France
Bon produit
Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Cybreton
05/02/2016
France
Acheteur vérifié
Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique
La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Brem
08/06/2017
België
Erg goede koptelefoon.
Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Les résultats réels peuvent varier