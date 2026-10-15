ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Casque sans fil avec suppression de bruit

Arrêté

Assistance

Casque sans fil avec suppression de bruit

SHB8850NC/27

Casque sans fil avec suppression de bruit

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 748 kB
  • 15 October 2026

Foire aux questions