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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

SHB8850NC/27

3.6

| (41) Reviews & awards

Sluit u af van de wereld en geniet van helder, natuurlijk geluid

De SHB8850NC betekent geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde SoundShield actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van eenvoudige bediening met smart touch-oorschelpen met sensoren.

Bekijk alle voordelen

Sluit u af van de wereld en geniet van helder, natuurlijk geluid

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

Bluetooth 4.0 met ingebouwde AAC

Bluetooth 4.0 met ingebouwde AAC

Geniet van hoogwaardig draadloos Bluetooth 4.0-geluid in combinatie met ingebouwde AAC.

Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren

Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

Geen geruis voor ononderbroken luisterplezier

Geruis is het elektronische geluid dat u mogelijk hoort als u een hoofdtelefoon draagt waarop ANC is ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld. Onze ruisonderdrukkingstechnologie vermindert dit geruis aanzienlijk zodat uw luisterplezier niet wordt onderbroken door ongewenst geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

41

Reviews & awards

08/06/2017

België

België

Erg goede koptelefoon.

Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

17/08/2016

België

België

prachtig

Doet wat hij moet doen fantastisch product. Zeker een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

21/06/2018

Nederland

Nederland

prima hoofdteleffon goed geluid

prima bluetooth headset met mooi geluid en goede noice counseling. bediening is even wennen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

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