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Niet meer leverbaar
SHB8850NC/27
Sluit u af van de wereld en geniet van helder, natuurlijk geluid
De SHB8850NC betekent geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde SoundShield actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van eenvoudige bediening met smart touch-oorschelpen met sensoren.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Geniet van hoogwaardig draadloos Bluetooth 4.0-geluid in combinatie met ingebouwde AAC.
Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.
Geruis is het elektronische geluid dat u mogelijk hoort als u een hoofdtelefoon draagt waarop ANC is ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld. Onze ruisonderdrukkingstechnologie vermindert dit geruis aanzienlijk zodat uw luisterplezier niet wordt onderbroken door ongewenst geluid.
3.6
van 5
41
Reviews & awards
Brem
08/06/2017
België
Erg goede koptelefoon.
Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
cram
17/08/2016
België
prachtig
Doet wat hij moet doen fantastisch product. Zeker een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
TonS13
21/06/2018
Nederland
prima hoofdteleffon goed geluid
prima bluetooth headset met mooi geluid en goede noice counseling. bediening is even wennen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
De werkelijke resultaten kunnen variëren