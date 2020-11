Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

Le biberon Philips AVENT Airflex utilise la tétine AVENT Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon. Voir tous les avantages