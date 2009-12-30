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Niet meer leverbaar

Philips Avent AirflexClassic-babyfles

SCF640/17

4.3
| (16) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Gezond en actief voeden
De Philips Avent Airflex-zuigfles is voorzien van de unieke Avent Airflex-speen, die gebruikmaakt van het natuurlijke zuigritme van je baby om een gezonde, actieve voeding te stimuleren. De Airflex-speen vergemakkelijkt het wisselen tussen borst- en flesvoeding.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Gezond en actief voeden

  • 1 fles

  • 125 ml

  • Speen voor pasgeborenen

  • 0m+

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Geïntegreerd Airflex-ventiel

Geïntegreerd Airflex-ventiel

De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

16

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

2

30/12/2009

Nederland

Nederland

goed

ligt lekker in de hand, en is makkelijk schoon te maken.

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

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