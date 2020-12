Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 6 min environ

La stérilisation à la vapeur a l'avantage d'être beaucoup plus rapide (et sécurisée) que la méthode traditionnelle qui consiste à faire bouillir les biberons dans une casserole ou dans une poêle. Le stérilisateur électronique permet de stériliser un lot de 6 biberons avec tétines et capuchons en seulement 6 minutes.