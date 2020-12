Voeg simpelweg water toe en selecteer de gewenste modus

Naast de geavanceerde functionaliteit is de digitale sterilisator eenvoudig en duidelijk te gebruiken. Je hoeft alleen maar water toe te voegen, je flessen, borstkolf of accessoires in de sterilisator te plaatsen en de modus te selecteren. In modus 1 wordt één sterilisatieronde uitgevoerd, wat handig is als je alle items in één keer wilt steriliseren. In modus 2 wordt 24 uur gesteriliseerd, wat nuttig is als je de items 's nachts in de sterilisator wilt laten staan of als je per voeding maar één fles wilt gebruiken. Wat je routine ook is, deze sterilisator maakt de dagelijkse sterilisatie een stuk eenvoudiger.