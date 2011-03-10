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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
De scherm- en geluidssignalen geven aan wanneer de flessen zijn gesteriliseerd en hoe lang de producten steriel blijven. Op het scherm wordt ook weergegeven wanneer je te veel of te weinig water in de sterilisator hebt gedaan, zodat je altijd zeker weet dat de sterilisatie nauwkeurig en betrouwbaar is voltooid.
Het voordeel van sterilisatie met stoom is dat dit veel sneller (en veiliger) is dan de traditionele manier waarbij flessen in een pan op een gasstel worden uitgekookt. Met de digitale sterilisator zijn 6 flessen, spenen en doppen al na 6 minuten volledig gesteriliseerd.
De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.
4.5
van 5
32
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Vera
10/03/2011
Nederland
Geweldig apparaat! Onmisbaar als je een kleine hebt en flessen & kolfspullen gemakkelijk wilt reinigen. Simpel in gebruik en zo fijn dat je spullen lang gesteriliseerd blijven. Het is het geld meer dan waard :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Dit product wordt zonder fles geleverd