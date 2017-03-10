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  • Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ
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Arrêté

Philips AventStérilisateur électrique à vapeur

SCF274/34

4.6
| (57) Avis | 93% recommandent ce produit
Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ
Garde le contenu stérilisé pendant 6 heures
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Rapide et facile à utiliser

Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ

  • 220-240 V

Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent

Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent

Le stérilisateur est conçu pour prendre le moins de place possible dans votre cuisine, tout en contenant six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur peuvent se combiner pour constituer un panier pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-nettoyage de plus petits éléments tels que des sucettes ou tétines.

Le contenu reste stérilisé jusqu'à 6 heures tant que le couvercle reste fermé

Le contenu reste stérilisé jusqu'à 6 heures tant que le couvercle reste fermé

Une fois le cycle de stérilisation terminé, le contenu du stérilisateur électrique Philips Avent reste stérile pendant 6 heures tant que le couvercle reste fermé.

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 8 min environ

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 8 min environ

Avec le stérilisateur électrique Philips Avent, vous pouvez stériliser votre matériel en 8 minutes.

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4.6

sur 6

57

Avis

93%

recommandent ce produit

3

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

18/09/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach, effektiv, sehr gute Größe.

Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

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