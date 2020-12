Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent

Le stérilisateur est conçu pour prendre le moins de place possible dans votre cuisine, tout en contenant six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur peuvent se combiner pour constituer un panier pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-nettoyage de plus petits éléments tels que des sucettes ou tétines.