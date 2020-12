Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.