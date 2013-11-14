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  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten

Niet meer leverbaar

Philips AventElektrische stoomsterilisator

SCF274/34

4.6
| (57) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
Blijft steriel voor maximaal 6 uur
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Snel en eenvoudig in gebruik

Steriliseert 6 flessen in 8 minuten

  • 220 - 240 V

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie gedurende maximaal 6 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie gedurende maximaal 6 uur steriel

Zolang je het deksel niet opent, blijft de inhoud van de Philips Avent elektrische stoomsterilisator na voltooiing van de sterilisatiecyclus tot 6 uur steriel.

Inhoud is binnen 8 minuten steriel en klaar voor gebruik

Inhoud is binnen 8 minuten steriel en klaar voor gebruik

Met de Philips Avent elektrische stoomsterilisator kun je voorwerpen binnen 8 minuten steriliseren

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

57

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/51 Electric Steam Steriliser

30/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic steriliser

This steriliser is great, it does the job it's supposed to do and quickly. I have recommended it to many friends who have subsequently bought it. I also bought this steriliser for my previous 2 children too, so I'm on my 3rd one, I think that speaks for itself as to how good this item is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser

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