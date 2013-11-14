Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
220 - 240 V
De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.
Zolang je het deksel niet opent, blijft de inhoud van de Philips Avent elektrische stoomsterilisator na voltooiing van de sterilisatiecyclus tot 6 uur steriel.
Met de Philips Avent elektrische stoomsterilisator kun je voorwerpen binnen 8 minuten steriliseren
4.6
van 5
57
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
lilmummy18
14/11/2013
United Kingdom
does what you need it too and easy to use
I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser
YKim
07/07/2013
United Kingdom
Excellent product
I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Tiggerything
30/09/2012
United Kingdom
Fantastic steriliser
This steriliser is great, it does the job it's supposed to do and quickly. I have recommended it to many friends who have subsequently bought it. I also bought this steriliser for my previous 2 children too, so I'm on my 3rd one, I think that speaks for itself as to how good this item is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/31 Electric Steam Steriliser
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.