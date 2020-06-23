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Arrêté

Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD560/00

4.3
| (78) Avis | 83% recommandent ce produit
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance optimale. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, une fonction de surveillance de la température et de l'humidité, ainsi qu'un éclairage nocture rassurant et des berceuses pour vous et votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Fonctions additionnelles pour vous et votre bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Berceuses et veilleuse

  • Fonction « Répondre à bébé »

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

78

Avis

83%

recommandent ce produit

23/06/2020

France

France

Acheteur vérifié

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Avantages

Fiable !

Contre

RAS

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Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

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Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

25/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Indispensable

Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.

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25/07/2017

France

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Acheteur vérifié

Indispensable

Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.