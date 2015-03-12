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  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyfoon

SCD560/00

4.3
| (78) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
De betrouwbaarste verbinding met je baby
Onze nieuwe DECT SCD560/00-babyfoon biedt volledige gemoedsrust en de betrouwbaarste verbinding met glashelder geluid, temperatuurregeling, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra hulp voor jou en je baby

De betrouwbaarste verbinding met je baby

  • 100% privéverbinding

  • Nachtlampje en slaapliedjes

  • TalkBack-functie

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Energiebesparende slimme ECO-modus

Energiebesparende slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.3

van 5

78

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

12/03/2015

België

België

Super Babyfoon

[Employee of philipsglobal] Nadat onze eerste babyfoon stuk is gegaan ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe. De Avent Babyfoon doet het echt super. Het reikbereik is een stuk beter dan onze vorige, hij gaat echt een heel eind in de tuin en werkt zelfs in de stallen. In het begin was het wel even wennen aan de stilte, onze oude maakte altijd een licht geluid. Ondertussen vinden wij het zalig ’s nachts. De muziekjes zijn heel handig aan te zetten, wanneer hij iets onrustiger ligt ’s nachts

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

15/08/2019

Nederland

Nederland

Gewoon supergoed

Als kersverse grootouders deze babyfoon aangeschaft. We zijn verbluft over de eigenschappen. Een onmisbaar apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

09/01/2019

Nederland

Nederland

Geen poespas en werkt perfect

Het nachtlampje geeft onze zoon rust en vertrouwen om alleen op zijn kamertje te zijn. De juiste slaapliedjes staan er op en perfect bereik en dat je alles goed kan horen. De lampjes die oplichten als de kleine huilt zijn heel prettig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.