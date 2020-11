Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer monitoren. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.