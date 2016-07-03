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Arrêté
SCD505/00
Connexion privée à 100 %
Berceuses et veilleuse
Fonction « Répondre à bébé »
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.
Activez le mode économie d'énergie ECO pour réduire la puissance de transmission dans la chambre de bébé. En mode ECO, les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.
3.6
sur 6
124
Avis
Reykos
03/07/2016
België
A toute épreuve
Appareil acheté juste avant la naissance de notre troisième fille, en 2013, il à tout subit. Le module parent est tombé des dizaines de fois de la cheminée sur laquelle il est posé. Débranché, en mode "balade", il à servit d'objet de lancé pour nos deux plus petites, s'est retrouvé dans une couche mouillée, à connu l'eau et d'autres boissons renversées dessus par accident ... bref, banc de test complet avec nos 4 enfants d'âge différents. Résultat, après plus de trois ans d'usage intensif, pas le moindre soucis majeur. Un léger problème de "faux contact" à la charge, mais rien de plus. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est indestructible mais on n'est pas loin. L'unité "enfant" à quand à elle un son très agréable, des mélodies sympa pour le soir, de belles berceuses. Le son est clair, volume des berceuses modulables, utilisation intuitive. On entend parfaitement bien le petit bout qui appel. La petite lune lumineuse est un plus non négligeable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
bouper
29/09/2015
België
Acheteur vérifié
Satisfaite du produit
Produit de qualité, pratique, facile d'utilisation, fiable. Satisfaite entièrement de ce produit.
Oui, je recommande ce produit
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Pat1972
05/12/2013
België
Un excellent produit
Il a un son très doux. Batterie de longue durée Système de pilles et chargeur très pratique pour l'Afrique ou l'électricité est instable.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.