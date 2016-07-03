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  • Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
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Arrêté

Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD505/00

3.6
| (124) Avis
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre écoute-bébé DECT Avent vous permet de rester proche de votre bébé, même lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce, grâce à une connexion au son limpide on ne peut plus fiable, à une veilleuse sécurisante et à des berceuses.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tranquillité d'esprit absolue pendant le sommeil de bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Berceuses et veilleuse

  • Fonction « Répondre à bébé »

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.

Mode Eco pour diminuer la consommation d'énergie

Mode Eco pour diminuer la consommation d'énergie

Activez le mode économie d'énergie ECO pour réduire la puissance de transmission dans la chambre de bébé. En mode ECO, les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

124

Avis

03/07/2016

België

België

A toute épreuve

Appareil acheté juste avant la naissance de notre troisième fille, en 2013, il à tout subit. Le module parent est tombé des dizaines de fois de la cheminée sur laquelle il est posé. Débranché, en mode "balade", il à servit d'objet de lancé pour nos deux plus petites, s'est retrouvé dans une couche mouillée, à connu l'eau et d'autres boissons renversées dessus par accident ... bref, banc de test complet avec nos 4 enfants d'âge différents. Résultat, après plus de trois ans d'usage intensif, pas le moindre soucis majeur. Un léger problème de "faux contact" à la charge, mais rien de plus. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est indestructible mais on n'est pas loin. L'unité "enfant" à quand à elle un son très agréable, des mélodies sympa pour le soir, de belles berceuses. Le son est clair, volume des berceuses modulables, utilisation intuitive. On entend parfaitement bien le petit bout qui appel. La petite lune lumineuse est un plus non négligeable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

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29/09/2015

België

België

Acheteur vérifié

Satisfaite du produit

Produit de qualité, pratique, facile d'utilisation, fiable. Satisfaite entièrement de ce produit.

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05/12/2013

België

België

Un excellent produit

Il a un son très doux. Batterie de longue durée Système de pilles et chargeur très pratique pour l'Afrique ou l'électricité est instable.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.