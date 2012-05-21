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  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyfoon

SCD505/00

3.6
| (124) Reviews & awards
De betrouwbaarste verbinding met je baby
Met onze Avent DECT-babyfoons ben je altijd dicht bij je baby, zelfs in een andere ruimte. De betrouwbaarste verbinding met Crystal Clear Sound, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Volledige gemoedsrust terwijl je baby slaapt

De betrouwbaarste verbinding met je baby

  • 100% privéverbinding

  • Nachtlampje en slaapliedjes

  • TalkBack-functie

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Energiebesparende ECO-modus

Energiebesparende ECO-modus

Schakel de ECO-modus in voor een verlaagd zendvermogen in de babykamer. In de ECO-modus wordt de babyfoon alleen geactiveerd bij geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

124

Reviews & awards

21/05/2012

België

België

De ideale babyfoon

Heel goede kwaliteit voor een redelijke prijs Het is heel erg gevoelig en zelfs vanop een redelijke afstand kan ik mijn zoontje horen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

26/01/2012

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

21/12/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.