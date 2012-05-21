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Niet meer leverbaar
SCD505/00
100% privéverbinding
Nachtlampje en slaapliedjes
TalkBack-functie
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
Schakel de ECO-modus in voor een verlaagd zendvermogen in de babykamer. In de ECO-modus wordt de babyfoon alleen geactiveerd bij geluid.
3.6
van 5
124
Reviews & awards
Hilde
21/05/2012
België
De ideale babyfoon
Heel goede kwaliteit voor een redelijke prijs Het is heel erg gevoelig en zelfs vanop een redelijke afstand kan ik mijn zoontje horen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
26/01/2012
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
melkherberg
21/12/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.