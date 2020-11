Brosse nettoyante pour un nettoyage en profondeur tout en douceur et moins d'irritations

La brosse nettoyante est conçue pour un nettoyage en profondeur tout en douceur avec votre soin nettoyant. Ses 32 000 brins actifs massent et nettoient la peau afin d'éliminer les impuretés, pour des pores propres et une peau plus éclatante. Des tests consommateurs réalisés par un organisme indépendant d'essais cliniques ont mis en évidence une réduction des irritations, une peau plus douce et un rasage plus agréable lorsqu'une brosse de nettoyage était utilisée. Nous vous recommandons d'utiliser la brosse avant de vous raser pour obtenir ces résultats : une diminution des irritations cutanées a été observée chez 91 % des sujets utilisant une brosse de nettoyage Philips S7000 lors du rasage*.