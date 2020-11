Reinigingsborstel voor diepe, milde reiniging en minder irritatie

De reinigingsborstel is ontworpen voor diepe, zachte reiniging en is samen met het reinigingsmiddel van uw keuze te gebruiken. 32.000 actieve borstelharen masseren en reinigen de huid, verwijderen vuil, reinigen de poriën en laten de huid weer stralen. Uit consumentenonderzoek door een onafhankelijk bureau voor klinisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van minder irritatie, een gladdere huid en een nog comfortabelere scheerbeurt wanneer u een reinigingsborstel gebruikt. Wij raden u aan de borstel voor het scheren te gebruiken voor nog betere scheerresultaten: 91% van de ondervraagden hadden minder last van huidirritatie bij het scheren met de Philips S7000 met reinigingsborstel*.