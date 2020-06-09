Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SH70/50
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH71
Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.
De nieuw ontworpen mesjes scheren haartjes comfortabel in de meest optimale stand zodat irritatie door rukken en trekken wordt voorkomen.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
3.1
van 5
77
Reviews & awards
barden
09/06/2020
België
Geverifieerde koper
zalig en comfortabel
zeer tevreden over het nieuwe apparaat, werkt vlot, ligt goed in de hand, geen roodheid na het scheren, instelbaar ngl het baardtype, de batterij gaat lang mee, is ook vlug opgeladen, fijn apparaat
Voordelen
gemakkelijk in gebruik, werkt snel
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Kozzen
02/04/2020
België
Onderdeel van promotie
De moeite waard om te vervangen !
Makkelijk te vervangen scheerhoofd. Opnieuw een gladde scheerervaring met minder huidirritatie tot gevolg.
Voordelen
Minder huidirritatie, gladder
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
xxxx
03/07/2018
België
Beter dan de opvolger
Na het gebruik van de SH70/60 ben ik terug overgestapt naar de SH70/50. Niettegenstaande de SH70/60 wordt vernoemd als de opvolger van de SH70/50 zijn de scheerresultaten van de SH70/60 gewoon slecht. Ik heb ze dan ook teruggestuurd. Bij de SH70/50 heb ik terug het gevoel van een gladde huid. Ik scheer me elke dag nat en voel me daar goed mee. Mijn scheerapparaat is eentje uit de 7000 serie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden