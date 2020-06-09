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Alle series

  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71

Niet meer leverbaar

Scheerhoofden

SH70/50

3.1
| (77) Reviews & awards
SH70 is vervangen door SH71
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

SH70 is vervangen door SH71

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH71

Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.

GentleTrack-mesjes zijn huidvriendelijk en zorgen voor een glad scheerresultaat

GentleTrack-mesjes zijn huidvriendelijk en zorgen voor een glad scheerresultaat

De nieuw ontworpen mesjes scheren haartjes comfortabel in de meest optimale stand zodat irritatie door rukken en trekken wordt voorkomen.

Super Lift & Cut-scheerapparaat voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Super Lift & Cut-scheerapparaat voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

77

Reviews & awards

09/06/2020

België

België

Geverifieerde koper

zalig en comfortabel

zeer tevreden over het nieuwe apparaat, werkt vlot, ligt goed in de hand, geen roodheid na het scheren, instelbaar ngl het baardtype, de batterij gaat lang mee, is ook vlug opgeladen, fijn apparaat

Voordelen

gemakkelijk in gebruik, werkt snel

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

02/04/2020

België

België

De moeite waard om te vervangen !

Makkelijk te vervangen scheerhoofd. Opnieuw een gladde scheerervaring met minder huidirritatie tot gevolg.

Voordelen

Minder huidirritatie, gladder

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

03/07/2018

België

België

Beter dan de opvolger

Na het gebruik van de SH70/60 ben ik terug overgestapt naar de SH70/50. Niettegenstaande de SH70/60 wordt vernoemd als de opvolger van de SH70/50 zijn de scheerresultaten van de SH70/60 gewoon slecht. Ik heb ze dan ook teruggestuurd. Bij de SH70/50 heb ik terug het gevoel van een gladde huid. Ik scheer me elke dag nat en voel me daar goed mee. Mijn scheerapparaat is eentje uit de 7000 serie.

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Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/50 Scheerhoofden

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