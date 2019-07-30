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  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
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  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7520/41

4.1
| (2712) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Soepel en huidvriendelijk scheren
De Philips 7000-serie beschermt tegen huidirritatie. De SkinGlide-ringen zijn voorzien van een coating die wrijving vermindert waardoor het scheerapparaat soepel over uw gezicht glijdt. De mesjes scheren glad en beschermen de huid, zelfs bij stoppels van drie dagen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid*

Soepel en huidvriendelijk scheren

  • SkinGlide-ringen

  • GentlePrecisionPRO-mesjes

  • SmartClick-baardstyler

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor minder druk

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor minder druk

Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5 richtingen en volgen zo voorzichtig alle contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het scheren minder druk nodig, waardoor de belasting van de huid wordt geminimaliseerd.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

2712

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

30/07/2019

België

België

Geverifieerde koper

Super

Voor mij zijn Philips shavers de beste. Heb éénmaal eens een ander merk en scheersysteem gebruikt en dat viel tegen. Heb onmiddellijk opnieuw een Philips shaver aangeschaft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

06/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

Handig en grondig

Handig design. Gemakkelijk in onderhoud. Scheert vlot en grondig, nat en droog.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

28/01/2019

België

België

Geverifieerde koper

Scheerapparaat

Als cadeau gekocht voor mijn papa en hij is er heel tevreden over.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in vergelijking met andere Philips-scheerapparaten