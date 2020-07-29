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Alle series

  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
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  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
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  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7930/16

4.3
| (621) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
De Philips Shaver Series 7000 is ontworpen voor een glad scheerresultaat op een gevoelige huid. Het scheerapparaat helpt mannen met hun specifieke huidproblemen, mede dankzij de persoonlijke begeleiding die is ontwikkeld in samenwerking met dermatologen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ons beste scheerapparaat voor de gevoelige huid

Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid

  • SkinGlide-ringen

  • GentlePrecision-mesjes

  • BeardAdapt-sensor

  • Persoonlijk scheerplan

SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.

Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat

Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat

Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.

Volle baarden maken geen schijn van kans

Volle baarden maken geen schijn van kans

Dit elektrische scheerapparaat wordt geleverd met een BeardAdapt-sensor die de dichtheid van uw baard meet. Vervolgens wordt het vermogen automatisch aangepast aan de betreffende taak. Heel eenvoudig.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

621

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

29/07/2020

België

België

Super scheermachientje

Ik ben s'morgens zeer snel en zeker zeer glad geschoren, zeker zo glad als met scheermesjes maar dan zonder kleine sneetjes, ook heb ik geen huidirritatie. Ik heb steeds "gedroomd" van een mooi kaal-hoofd maar met de scheermesjes een gans gedoe, nu doe ik dit met dit scheermachine en zeer mooi resultaat, dagelijks een 5 minuutjes werk onder de douche

Voordelen

zeer snel en glad geschoren, geen irritatie op de huid

Nadelen

droog scheren is niet zo glad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

26/07/2020

België

België

Philips Shaver S7930/16

Ik gebruik dit toestel nu reeds een aantal dagen en heb bij het scheren nog geen huidirritatie gehad, waar ik dit vroeger had na elke scheerbeurt met mijn oude toestel. Zowel nat als droog, scheert het apparaat je gezicht goed glad en dat allemaal in 2-3 minuten. De scheerkop is erg prettig in gebruik omdat deze volledig met de contouren van je gezicht meebeweegt.

Voordelen

Gladheid, geen huidirritaties

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

15/07/2020

België

België

Glad en irritatieloos scheren

Dit scheerapparaat scheert zeer glad. Bij m'n vorige apparaat had ik geregeld last van irritatie, maar bij dit apparaat nog niet gehad.

Voordelen

Glad, geen irritatie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 