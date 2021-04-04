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  • Un rasage de près, même sur peau sensible
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Arrêté

Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

S7930/16

4.3
| (621) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage de près, même sur peau sensible
Le rasoir Philips Series 7000 est conçu pour un rasage de près qui respecte les peaux sensibles. Associé aux conseils personnalisés mis au point en collaboration avec des dermatologues, il aide les hommes à gérer leurs problèmes de peau. Parce que chaque peau est différente.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Notre meilleur rasoir pour les peaux sensibles

Un rasage de près, même sur peau sensible

  • Anneaux SkinGlide

  • Lames GentlePrecision

  • Capteur de densité de barbe BeardAdapt

  • Programme de rasage personnalisé

Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse

Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse

Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.

Un rasoir pour le visage pour un rasage de près et doux

Un rasoir pour le visage pour un rasage de près et doux

Le rasoir électrique pour les peaux sensibles est doté de lames GentlePrecision pour minimiser les lésions, les tractions ou les passages répétitifs sur votre peau. Même avec une repousse de 3 jours.

Les barbes denses n'y résistent pas

Les barbes denses n'y résistent pas

Ce rasoir électrique est fourni avec un capteur BeardAdapt qui mesure la densité de votre barbe. Il ajuste ensuite automatiquement la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Facile.

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Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

621

Avis

86%

recommandent ce produit

04/04/2021

België

België

Acheteur vérifié

Excellent rasoir, j’ai jamais eu un rasoir si bon

Je n’ai plus aucune irritation, rase très très bien, très facile à utiliser, ce rasoir est parfait :D Je pourrais pas avoir mieux et demander mieux à un rasoir électrique

Avantages

Sans fil, facile d’utilisation, doux, plus aucune irritation, connecté et informations sur notre rasage , excellente batterie

Contre

Rien à signaler, tout fonctionne parfaitement bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche

21/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir le plus efficace que j'ai possédé

Il ne rase peut-être pas aussi bien qu'un rasoir mécanique mais il est moins agressif pour ma peau. J'ai 68 ans et c'est le meilleur rasoir électrique que j'ai connu. Il se nettoie très facilement. Maintenant, je ne sais pas dire si la tête va tenir dans la durée.

Avantages

bon rasage

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche

05/02/2020

België

België

Excellent rasage sur peau sensible

J'ai une peau très sensible et malgré cela je n'ai subi quasiment aucune irritation. Je recommande ce produit à tout ceux qui recherche un rasoir pour peau sensible.

Avantages

Facile d'utilisation, très bon rasage

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7970/26 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 