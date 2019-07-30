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Niet meer leverbaar
SkinGlide-ringen
GentlePrecisionPRO-mesjes
SmartClick-precisietrimmer
Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.
Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5 richtingen en volgen zo voorzichtig alle contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het scheren minder druk nodig, waardoor de belasting van de huid wordt geminimaliseerd.
Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.
4.1
van 5
2712
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Miboti
30/07/2019
België
Geverifieerde koper
Super
Voor mij zijn Philips shavers de beste. Heb éénmaal eens een ander merk en scheersysteem gebruikt en dat viel tegen. Heb onmiddellijk opnieuw een Philips shaver aangeschaft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
dirkh
06/02/2019
België
Geverifieerde koper
Handig en grondig
Handig design. Gemakkelijk in onderhoud. Scheert vlot en grondig, nat en droog.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Veerlevc
28/01/2019
België
Geverifieerde koper
Scheerapparaat
Als cadeau gekocht voor mijn papa en hij is er heel tevreden over.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7310/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in vergelijking met andere Philips-scheerapparaten