Zelf had ik er zo mijn twijfels over na ervaringen met andere scheermachines van verscheidene merken in het verleden dus was ik zeer benieuwd of dit apparaat zo verschillend was. Zelf heb ik een zeer gevoelige huid , vooral rond mijn mond krijg ik zeer snel uitslag na het scheren. met de philips s7970 merk ik nu dat ik totaal geen last heb van jeuk of uitslag en dat is al een serieus pluspunt voor dit apparaat. mijn eerste scheerervaring was ietwat teleurstellend omdat mijn baardharen al enkele dagen oud waren en het niet makkelijk scheren was . Daarna echter heb ik mezelf dagelijks geschoren en het gaat super vlot. de philips maakt bijzonder weinig lawaai en scheert mooi glad , slecht iets minder glad dan met een scheermesje , maar dit is wel logisch denk ik. Groot voordeel is dat je zowel nat als droog kan scheren , beiden gaan zeer makkelijk. mijn ervaring is dat het het vlotst gaat met wat scheerschuim. scheren na een bad of douche is iets moeilijker door de klamme huid en raad ik dus niet aan. het laadstation met reinigingsfunctie is een zeer leuke extra. Ikzelf ben zeer tevreden over het apparaat en zal het zeker houden en aanbevelen!