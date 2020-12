Persoonlijk scheerplan pakt uw specifieke huidproblemen aan

Krijg persoonlijk advies om uw specifieke huidproblemen gemakkelijk op te lossen bij roodheid, een branderig gevoel of ingegroeide haren. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en geeft advies over uw scheergewoonten en -techniek via de verbonden GroomTribe-app. De app houdt per scheerbeurt uw voortgang bij en past het advies aan voor de beste resultaten.