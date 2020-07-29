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Niet meer leverbaar
SkinGlide-ringen
GentlePrecision-mesjes
BeardAdapt-sensor
Persoonlijk scheerplan
Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.
Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.
Dit elektrische scheerapparaat wordt geleverd met een BeardAdapt-sensor die de dichtheid van uw baard meet. Vervolgens wordt het vermogen automatisch aangepast aan de betreffende taak. Heel eenvoudig.
4.3
van 5
621
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Wimmes
29/07/2020
België
Onderdeel van promotie
Super scheermachientje
Ik ben s'morgens zeer snel en zeker zeer glad geschoren, zeker zo glad als met scheermesjes maar dan zonder kleine sneetjes, ook heb ik geen huidirritatie. Ik heb steeds "gedroomd" van een mooi kaal-hoofd maar met de scheermesjes een gans gedoe, nu doe ik dit met dit scheermachine en zeer mooi resultaat, dagelijks een 5 minuutjes werk onder de douche
Voordelen
zeer snel en glad geschoren, geen irritatie op de huid
Nadelen
droog scheren is niet zo glad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sven Len
26/07/2020
België
Onderdeel van promotie
Philips Shaver S7930/16
Ik gebruik dit toestel nu reeds een aantal dagen en heb bij het scheren nog geen huidirritatie gehad, waar ik dit vroeger had na elke scheerbeurt met mijn oude toestel. Zowel nat als droog, scheert het apparaat je gezicht goed glad en dat allemaal in 2-3 minuten. De scheerkop is erg prettig in gebruik omdat deze volledig met de contouren van je gezicht meebeweegt.
Voordelen
Gladheid, geen huidirritaties
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
JvLa
15/07/2020
België
Onderdeel van promotie
Glad en irritatieloos scheren
Dit scheerapparaat scheert zeer glad. Bij m'n vorige apparaat had ik geregeld last van irritatie, maar bij dit apparaat nog niet gehad.
Voordelen
Glad, geen irritatie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7930/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.