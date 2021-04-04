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Arrêté
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision
Capteur de densité de barbe BeardAdapt
Programme de rasage personnalisé
Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.
Le rasoir électrique pour les peaux sensibles est doté de lames GentlePrecision pour minimiser les lésions, les tractions ou les passages répétitifs sur votre peau. Même avec une repousse de 3 jours.
Ce rasoir électrique est fourni avec un capteur BeardAdapt qui mesure la densité de votre barbe. Il ajuste ensuite automatiquement la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Facile.
4.3
sur 6
621
Avis
86%
recommandent ce produit
Jojo11116
04/04/2021
België
Acheteur vérifié
Excellent rasoir, j’ai jamais eu un rasoir si bon
Je n’ai plus aucune irritation, rase très très bien, très facile à utiliser, ce rasoir est parfait :D Je pourrais pas avoir mieux et demander mieux à un rasoir électrique
Avantages
Sans fil, facile d’utilisation, doux, plus aucune irritation, connecté et informations sur notre rasage , excellente batterie
Contre
Rien à signaler, tout fonctionne parfaitement bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Michel36
21/08/2020
België
Acheteur vérifié
Rasoir le plus efficace que j'ai possédé
Il ne rase peut-être pas aussi bien qu'un rasoir mécanique mais il est moins agressif pour ma peau. J'ai 68 ans et c'est le meilleur rasoir électrique que j'ai connu. Il se nettoie très facilement. Maintenant, je ne sais pas dire si la tête va tenir dans la durée.
Avantages
bon rasage
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Shaddy
05/02/2020
België
Partie de promotion
Excellent rasage sur peau sensible
J'ai une peau très sensible et malgré cela je n'ai subi quasiment aucune irritation. Je recommande ce produit à tout ceux qui recherche un rasoir pour peau sensible.
Avantages
Facile d'utilisation, très bon rasage
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7970/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7970/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.