Etant passé depuis quelques mois au rasage complet (avant je gardais toujours une petite barbe de quelques jours) j'étais irrité par le rasage "lame". A la première prise en main j'ai été positivement impressionné par la qualité du Philips S7940, il tombe très bien en main et est agréable au touché, très bonne finition ! J'ai réalisé le premier rasage à sec, déjà j'ai senti une nette amélioration par rapport au rasage à la lame, plus doux, plus de risque de coupures sur les petites imperfections de la peau, les têtes glissent très bien grâce à leur revêtement spécial. Le deuxième jours j'ai testé avec du gel de rasage, là, la sensation de douceur est encore plus grande et le confort de rasage accru, je conseille de mouiller légèrement les têtes avant et de les égoutter, après c'est du velours !!! Une fois terminé, il se rince très facilement en déclipsant les têtes du support, le tout sous le jet du robinet, éponger ensuite délicatement et reclipser, il est prêt à redémarrer. L'application sur le smartphone fonctionne bien aussi. Une fois paramétré, il suffit de suivre les conseils fournis par l'application. Un suivi des rasages se fait automatiquement même si il n'est pas connecté à chaque fois. Lors de la prochaine connexion le rasoir envoie les données des précédents rasages. In fine, je pense que cette application n'est pas nécessaire à long terme, une fois la bonne méthode de rasage trouvée. En résumé, un très bon rasoir que je recommande vivement. A sec si on a pas trop le temps, il fait très bien le travail et en douceur. Si on à un peu plus de temps on optera pour le rasage avec du gel et là c'est le top.