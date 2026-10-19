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Arrêté
S2LB/00
Haute fidélité, qualité supérieure
Les écouteurs Philips Fidelio S2 sont conçus pour générer un son naturel et équilibré, révélant chaque détail, exactement comme l'artiste l'avait imaginé. Un son magnifique et une conception légère mais robuste, pour un confort et un plaisir véritables en déplacement.
Son haute résolution
Intra-auriculaire
Embouts ultra-doux en silicone
Câble plat
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.
Notation globale