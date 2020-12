Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement pour des hautes fréquences raffinées

Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels à une couche, rigides et reproduisant un timbre mal maîtrisé et peu naturel pour les fréquences élevées, les différentes couches de notre haut-parleur LMC forment une surface non rigide maintenant la forme du gel. Le gel absorbe et atténue les énergies excessives, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquences plus plane et régulière, pour des hautes fréquences plus équilibrées, naturelles et raffinées.