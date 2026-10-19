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Niet meer leverbaar
S2LB/00
HiFi van de hoogste kwaliteit
Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.
Audio met hoge resolutie
Oortelefoon
Ultrazachte siliconen oordopjes
Platte kabel
Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.
Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt gekoppeld om het meest evenwichtige, natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm drivers gebruiken krachtige neodymium-magneten om diepe basgeluidseffect, transparante midden en verfijnde hoge frequenties te leveren.
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