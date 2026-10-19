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Niet meer leverbaar

Philips Fidelio FidelioHoofdtelefoons met microfoon

S2LB/00

HiFi van de hoogste kwaliteit

Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd

HiFi van de hoogste kwaliteit

  • Audio met hoge resolutie

  • Oortelefoon

  • Ultrazachte siliconen oordopjes

  • Platte kabel

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid

Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid

Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt gekoppeld om het meest evenwichtige, natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm drivers gebruiken krachtige neodymium-magneten om diepe basgeluidseffect, transparante midden en verfijnde hoge frequenties te leveren.

Buitenbehuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid

Buitenbehuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid

Technische specificaties

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