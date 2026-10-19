Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.