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Arrêté
RQ11/40
Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats
Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les deux ans.
La surface anti-frottement du système SkinGlide glisse en douceur sur votre peau, pour un rasage au plus près.
Le système étanche Aquatec du rasoir électrique vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
3.7
sur 6
73
Avis
JCT550uh
29/11/2018
België
Non adaptable.
Les têtes de rechanges (RQ 11) qui m'ont été conseillées lors de l'achat du rasoir (série 5000) ne conviennent pas. Acheté rue des deux Gares lors du dernier Philips Myshop du 23/10/2018
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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