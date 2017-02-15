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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
40 min d'autonomie pour 1 h de charge
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.1
sur 6
95
Avis
84%
recommandent ce produit
Claude90
15/02/2017
France
Acheteur vérifié
Tout est OK
DE la part d'un utilisateur de plus de 90 ans, Tout est Ok , tout va bien, c'est super!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Karaman
03/01/2014
België
easy
easy to use , nice desine , fast , not heavy, battary very good , i love philips , thank my wife that she chois this product
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
beer
03/12/2013
België
het is een fijn in de hand liggend en goed scherend apparaat
het is een fijn in de hand liggend en goed scherend apparaat wat heel lang op de batterij werkt en dus energie zuinig is, we moeten allemaal op de kleintjes letten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.