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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
40 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
4.1
van 5
95
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Karaman
03/01/2014
België
easy
easy to use , nice desine , fast , not heavy, battary very good , i love philips , thank my wife that she chois this product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
beer
03/12/2013
België
het is een fijn in de hand liggend en goed scherend apparaat
het is een fijn in de hand liggend en goed scherend apparaat wat heel lang op de batterij werkt en dus energie zuinig is, we moeten allemaal op de kleintjes letten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Adje64
20/01/2016
Nederland
Prima scheerapparaat
prima scheerapparaat, heel handig as je vaak onderweg bent. Ligt goed in de hand en scheert prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.