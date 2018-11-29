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Arrêté
RQ11/50
Un rasage de près
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Lames DualPrecision
Unité de remplacement
Compatible avec SensoTouch 2D (RQ11xx)
Les têtes de rechange RQ11 sont compatibles avec les rasoirs SensoTouch 2D (RQ11xx).
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
3.7
sur 6
73
Avis
JCT550uh
29/11/2018
België
Non adaptable.
Les têtes de rechanges (RQ 11) qui m'ont été conseillées lors de l'achat du rasoir (série 5000) ne conviennent pas. Acheté rue des deux Gares lors du dernier Philips Myshop du 23/10/2018
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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