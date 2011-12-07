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Arrêté

Shaver series 7000 SensoTouchRasoir électrique à sec ou sous l'eau

RQ1180/16

3.9
| (182) Avis
Utilisation facile pour une peau douce
Le nouveau Philips SHAVER series 7000 vous offre un rasage tout en douceur. Grâce au système GyroFlex 2D, il épouse facilement les courbes de votre visage et même la repousse la plus courte ne résiste pas à ses têtes DualPrecision.
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Utilisation facile pour une peau douce

  • Systèmes DualPrecision et GyroFlex 2D

  • Autonomie de 50 min après 1 h de charge

  • Tondeuse de précision et housse

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

182

Avis

07/12/2011

France

France

Très bon produit

J'ai acheté un rasoir philips, je le trouve très performant, il irrite pas la peau, et l'autonomie dure assez longtemps Dommage qu'on puisse pas l'utilisé sans qu'il soit chargé (la prise secteur)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

17/10/2011

France

France

IMBATABLE

le meilleur rapport qualité prix du marché , je le recommande a tous

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

17/10/2011

France

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IMBATABLE

le meilleur rapport qualité prix du marché , je le recommande a tous

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 