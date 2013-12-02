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Niet meer leverbaar
RQ1180/16
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer en opbergetui
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.9
van 5
182
Reviews & awards
rakkertje
02/12/2013
België
heel goed produkt
Ik heb het ontvangen naar aanleiding van mijn verjaardag vorig jaar en ben er heel tevreden over
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
George
20/05/2012
België
Jammer dat dit apparaat niet eerder op de markt is gekomen want deze voldoet uitstekend.
Ik nog nooit zoveel plezier gehad als met dit scheersapparaat. Hij voldoet aan al mijn wensen. Ik ben zeer tevreden en ik heb geen spijt van de koop, maar ja, het is een philips-product en dat zegt genoeg. Met vriendelijke groeten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
graspol61
23/06/2013
Nederland
Goede kwaliteit met goede eigenschappen.
Twee goede punten zijn, goed snel glad scheren en de accu gaat heel lang mee je kunt er een week op één volle lading met de accu scheren :) Ik heb dikke baardharen maar scheert goed glad en vrij snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.