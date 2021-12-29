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Arrêté
RQ1175/16
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Accessoire tondeuse barbe et pochette
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.0
sur 6
254
Avis
Pild57
29/12/2021
France
Très bon produit
Depuis que j’utilise ce rasoir, il est toujours performant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/32 Rasoir électrique 100 % étanche
ouroukai
28/10/2020
France
SUPER TONDEUSE
Tres bonne qualité tiens tres bien dans le temps, coupe performante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rasoir électrique 100 % étanche
guyperna
31/07/2019
France
Parfait sauf pour le nettoyage des têtes .
Produit parfaitement conçu mais il laisse des fines particules des poils coupés précédemment car même en passant la tête du rasoir démontable sous l'eau ceci est nettement insuffisant pour un nettoyage correct ou alors c'est moi qui ait raté un truc dans ce domaine .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.