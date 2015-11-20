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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Système Jet Clean
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.1
sur 6
77
Avis
87%
recommandent ce produit
Turdus
20/11/2015
France
Acheteur vérifié
Produit bien construit
C'est un produit bien construit, de plus étanche, donc très pratique pour le nettoyage, les têtes de rasage sont bien adaptée à ma barbe, contrairement à un autre modèle de la marque où les têtes étaient assez agressives. Je ne suis pas convaincu, pour le moment, par le bac de nettoyage, on verra à l'usage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Vasmelcuire
21/05/2015
France
petit bemol
La housse fournie était déjà endommagée a la livraison
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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sebenen
06/06/2014
France
rasoir performent
superbe rasoir ,très efficace.rase presque aussi bien qu'a la main,a certain endroit même mieux que le rasoir main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.