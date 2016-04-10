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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
3.9
sur 6
246
Avis
80%
recommandent ce produit
casta
10/04/2016
België
Acheteur vérifié
très bon mais la perfection n'existe pas
aussi bien qu'un rasoir normal, en plus on l'utilise aussi avec le gel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/32 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/32 Wet & dry electric shaver
daniel1968
29/03/2016
België
Acheteur vérifié
tres bon produit
[Employee of philipsglobal] je suis très contant de se produit la preuve j'en ai acheté deux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Andre5
13/02/2015
België
Facile, léger et ergonomique
Très bon rapport qualité prix. Je suis très satisfait de mon nouveau rasoir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver