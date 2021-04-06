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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer en opbergetui
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.9
van 5
246
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Wim en Dobby
06/04/2021
België
Geverifieerde koper
Heel goed scheerapparaat
Eindelijk een scheerapparaat waar ik mijn zware baardgroei met af krijg
Voordelen
Zelfs na een paar dagen gaat de baardgroei gemakkelijk geschoren
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Werthor
06/01/2016
België
Geverifieerde koper
prachtig toestel
[Employee of philipsglobal] Voldoet aan mijn verwachtingen altijd philips scheerapparaat gebruikt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Yana
08/11/2015
België
Geverifieerde koper
Prima product
De beste scheerapparaat dat mijn man had De Philips SHAVER geeft een glad scheerresultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver