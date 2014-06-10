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  • Une peau douce, agréable au toucher
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Shaver series 7000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1160/22

4
| (349) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Une peau douce, agréable au toucher
Le RASOIR Philips Series 7000 vous garantit un rasage en douceur. Le système GyroFlex 2D s'adapte automatiquement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts avec ses lames DualPrecision.
Voir tous les avantages

Une peau douce, agréable au toucher

  • DualPrecision et GyroFlex2D

  • 50 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision et housse

  • Système Jet Clean

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

349

Avis

82%

recommandent ce produit

10/06/2014

België

België

un très bon produit

le conlleise a tout le monde . le design est de très bonne qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

04/12/2013

België

België

Produit parfait

Produit correspondant entièrement a mes attentes. Simple d'utilisation et performant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver

02/12/2013

België

België

EXCELLENT!!!!!!

Super j'en suis vraiment content et je ne saurai plus m'en passer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

Oui, je recommande ce produit

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