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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Système Jet Clean
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
4.0
sur 6
349
Avis
82%
recommandent ce produit
Sege
10/06/2014
België
un très bon produit
le conlleise a tout le monde . le design est de très bonne qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Tintinsdc
04/12/2013
België
Produit parfait
Produit correspondant entièrement a mes attentes. Simple d'utilisation et performant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
smouty
02/12/2013
België
EXCELLENT!!!!!!
Super j'en suis vraiment content et je ne saurai plus m'en passer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau