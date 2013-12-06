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Niet meer leverbaar
Dual Precision-scheerhoofden
Trimmer
50 min.
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
4.0
van 5
349
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
AndreHeverlee
06/12/2013
België
Voldoet volledig aan de verwachtingen
Scheert glad. Prima droog, nat nog iets beter. Trimmer gebruik ik niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
ludo21
02/12/2013
België
Fantastisch scheerapparaat
het beste toestel tot op heden vooral voor nat scheren geen huid uitslag, heb altijd Philipsapparaten gehad en wat een service na verkoop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
sloeber55913
02/12/2013
België
Prilma toestel
Modern design. Goede afweking .Scheerkwaliteit is zeer goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren