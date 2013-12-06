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  • Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid
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  • Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid
  • Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid
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  • Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid

Niet meer leverbaar

SensoTouchelektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

RQ1160/22

4
| (349) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

1 Prijs

Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid
Het nieuwe elektrische Philips SensoTouch RQ1160CC-scheerapparaat heeft een zachte touch voor een glad scheerresultaat. Het GyroFlex 2D-systeem past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en scheert zelfs de kleinste stoppels perfect af met de DualPrecision-hoofden.
Bekijk alle voordelen

Philips SensoTouch - Soepele scheerbeurt, gladde huid

  • Dual Precision-scheerhoofden

  • Trimmer

  • 50 min.

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.0

van 5

349

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

06/12/2013

België

België

Voldoet volledig aan de verwachtingen

Scheert glad. Prima droog, nat nog iets beter. Trimmer gebruik ik niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver

02/12/2013

België

België

Fantastisch scheerapparaat

het beste toestel tot op heden vooral voor nat scheren geen huid uitslag, heb altijd Philipsapparaten gehad en wat een service na verkoop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

02/12/2013

België

België

Prilma toestel

Modern design. Goede afweking .Scheerkwaliteit is zeer goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

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