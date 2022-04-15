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SensoTouch elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
RQ1160/22
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Gebruikershandleiding
Handleiding belangrijke informatie
Alles (6)
Waar kan ik het model- of serienummer op mijn Philips-scheerapparaat vinden?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Beschermkap
Oplader voor scheerapparaat
ShaversReinigingsborstel
Shaver series 7000& 9000Onderkant scheerunit
Philips Jet Clean reinigt mijn Philips-scheerapparaat niet
Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op