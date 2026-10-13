Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid

Elk scheerhoofd bestaat uit een mesje en een kapje, met een borgring om ze in het scheerapparaat te houden (ook wel de scheerhoofdhouder genoemd). Elk mes en kapje vormt een unieke set, dus probeer elk mes na het schoonmaken altijd terug te plaatsen in het bijbehorende kapje. Plaats het mes in het kapje met de messen naar beneden gericht.



Als u de opsluitplaat gebruikt om de scheerhoofden weer in de scheerunit te vergrendelen, zorg er dan voor dat deze goed vastzit. Wanneer de opsluitplaat goed is bevestigd, mag deze niet worden opgetild als u probeert de opsluitplaat van de scheerunit te verwijderen.



Als uw scheerapparaatmodel scheerhoofden heeft die in de opsluitplaat worden geplaatst voordat u deze in de scheerunit vergrendelt, zorg er dan voor dat de inkepingen op de scheerhoofden in de uitsteeksels van de opsluitplaat passen (zie onderstaande afbeelding).



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd voor gedetailleerde instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de scheerhoofden.