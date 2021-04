Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?

Was altijd uw gezicht met water en zeep voordat u begint met scheren

Breng uw favoriete scheerschuim of -gel aan op uw huid

Begin met scheren door uw scheerapparaat in cirkelbewegingen over uw huid te bewegen. Dit zorgt ervoor dat u al het haar dat in andere richtingen groeit, wordt verwijderd van uw huid.

Houd de volgende tips in gedachten als u uw Philips-scheerapparaat in combinatie met scheerschuim of -gel gebruikt: