Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?

    Gepubliceerd op 23 november 2023
    Raadpleeg de onderstaande informatie als u de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat (soms een elektrisch scheerapparaat genoemd) moet verwijderen en terugplaatsen.

    Voor een grondige routinereiniging en het vervangen van de scheerhoofden, moet u weten hoe u de scheerhoofden moet verwijderen en terugplaatsen. Dit is essentieel om uw Philips-scheerapparaat in goede staat te houden.

    Let op: De onderstaande afbeeldingen kunnen afwijken van het model van uw Philips-scheerapparaat, maar dezelfde principes zijn van toepassing. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies voor uw scheerapparaat.

    Uw scheerapparaat beter leren kennen

    Belangrijk: De meeste Philips-scheerapparaten zijn waterbestendig, maar dus niet alle. De reinigingsinstructies in dit artikel zijn alleen van toepassing op waterbestendige scheerapparaten. Als u wilt weten of uw scheerapparaat waterbestendig is, kijkt u in de gebruiksaanwijzing of u kijkt of er op het handvat van het scheerapparaat een kraan of bad/douche op staat.

    Op de onderstaande afbeeldingen A en B ziet u welke onderdelen van uw Philips-scheerapparaat u kunt verwijderen. Dit zijn de twee typen Philips-scheerapparaten die het meest voorkomen, maar er zitten kleine verschillen tussen de afzonderlijke modellen. 

    De genummerde lijsten hieronder geven de namen aan die voor elk onderdeel worden gebruikt. Nummers 2 en 3 vormen de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat.

    Afbeelding A (scheerapparaat met borgringen):
    1. Scheerhoofdhouder
    2. Kappen 
    3. Mesjes 
    4. Borgringen
    5. Scheerunit met haarkamer
    6. Handgreep scheerapparaat
    7. Aan-uitknop
    8. Gebruikersinterface (verschilt per model)
    Afbeelding B (scheerapparaat met opsluitplaat): 
    1. Scheerhoofdhouder
    2. Kappen 
    3. Mesjes 
    4. Opsluitplaat
    5. Haarkamer
    6. Aan-uitknop

     

    Scheerapparaten met borgringen

    De informatie in dit gedeelte is van toepassing op alle Philips-scheerapparaten met afzonderlijke plastic en metalen ringen die de scheerhoofden op hun plaats houden.

    Haal de stekker van uw scheerapparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u begint. Als u de scheerhoofden door nieuwe gaat vervangen, kunt u stap 4-7 overslaan.
    1. Verwijder de scheerhoofdhouder van de scheerunit boven op uw scheerapparaat. Afhankelijk van het model kunt u op de knop op de voorzijde van de scheerunit drukken om deze te openen en vervolgens van het scharnier tillen of de scheerhoofdhouder van de scheerunit trekken.
    2. Draai elke borgring linksom om deze te ontgrendelen.
    3. Til de scheerhoofden uit de scheerhoofdhouder.
    4. Verwijder de mesjes uit hun kappen. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen.
    5. Spoel het mesje af met warm water.
    6. Spoel de kap af met warm water.
    7. Plaats elk mesje terug in zijn kap.
    8. Houd de scheerhoofdhouder ondersteboven en plaats de scheerhoofden terug met de bovenkant van de kappen naar beneden.
    9. Plaats de borgring op het scheerhoofd. De kleine uitsteeksels die u gebruikt om de ringen vast te pakken en te draaien, moeten naar boven wijzen.
    10. Draai de borgringen rechtsom om de scheerhoofden op hun plaats te vergrendelen.
    Bevestig de scheerhoofdhouder weer op uw scheerapparaat. Als u de scheerhoofden hebt gereinigd, laat ze dan aan de lucht drogen voordat u zich weer gaat scheren. Als er zich haar in de haarkamer heeft opgehoopt, spoel de haarkamer dan uit met stromend water.

    Scheerapparaten met een opsluitplaat

    De informatie in dit gedeelte is van toepassing op alle Philips-scheerapparaten met een plastic frame of beugel die de scheerhoofden op hun plaats houden.
    Haal de stekker van uw scheerapparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u begint. Als u de scheerhoofden door nieuwe gaat vervangen, kunt u stap 5-6 overslaan.
    1. Verwijder de scheerhoofdhouder van het handvat van uw scheerapparaat.
    2. Draai de knop op de opsluitplaat linksom om deze te ontgrendelen (1) en til deze vervolgens op (2).
    3. Til de scheerhoofden uit de houder.
    4. Verwijder de mesjes uit hun kappen. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen.
    5. Als u uw scheerapparaat moet schoonmaken, spoel dan elk mesje en elke kap schoon met warm water.
    6. Plaats elk mesje terug in zijn kap.
    7. Houd de scheerhoofdhouder ondersteboven en plaats de scheerhoofden terug met de bovenkant van de kappen naar beneden.
    8. Plaats de opsluitplaat op de scheerhoofden met de knop naar boven (1) en draai vervolgens aan de knop om de opsluitplaat op zijn plaats te vergrendelen (2).
    Bevestig de scheerhoofdhouder weer op uw scheerapparaat. Als u de scheerhoofden hebt gereinigd, laat ze dan aan de lucht drogen voordat u zich weer gaat scheren.  Als er zich haar in de haarkamer heeft opgehoopt, spoel de haarkamer dan uit met stromend water.
     

    Na vervanging van de scheerhoofden

    Als u onlangs de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat hebt vervangen, kunt u lichte huidklachten ervaren wanneer u met de nieuwe scheerhoofden gaat scheren.

    Wij raden u aan om uw huid 21 dagen aan de scheerhoofden te laten wennen. Als u last hebt van roodheid of irritatie, kunt u een milde, alcoholvrije lotion aanbrengen om uw huid na het scheren te verzachten.
     

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: XP9201/30 , XP9200/33 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9202/10 , XP9201/33 , X5004/00 , S1141/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5466/17 , S5466/18 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/25 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/25 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , SP9841/32 , SP9885/35 , X3001/00 , X3003/00 , X3003/02 , X3051/00 , X3052/00 , X3053/00 , X5006/00 , X5012/00 , S9975/54 , SP9882/36 , S9980/54 , X3002/00 , S3244/12 , S3341/13 , S6640/44R1 , SP9820/12R1 , S9711/41R1 , S9711/31R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , SP9860/16R1 , S3230/52 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S5885/69 , SP9871/22 , S5583/38 , S5579/69 , S7783/63 , S9986/63 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S8692/55 , S8697/23 , S7882/55 , S8696/35 , S5887/10 , S8697/35 , S8692/35 , S8697/55 , S7887/58 , S5887/50 , S7886/63 , S5898/35 , S5884/69 , SP9883/36 , SP9883/35 , SP9840/31 , SP9840/32 , SP9860/13R1 , S7887/35R1 , SP9883/35R1 , S7783/35 , S9976/55 , S9975/35 , S9983/55 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S5572/73R1 , S9987/54 , S9986/58 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/55 , S9987/59 , SP9861/16 , SP9860/16 , SP9860/13 , SP9863/14 , S9721/41R1 , S5290/12R1 , S3333/58 , S5586/66 , S5579/50 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/55 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5583/10 , S5584/50 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5588/38 , S9031/12R1 , S3133/57 , S3134/57 , S7370/12R1 , S5110/06R1 , S5240/06R1 , S5270/06R1 , S5530/06R1 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S1333/41 , S1131/41 , S1231/41 , S3133/51 , S3134/51 , S3231/52 , S1232/41 , S1332/41 , S6650/48 , S7930/16 , S7970/26 , S6610/11 , S5941/27 , S3552/12 , S7921/51 , S5100/44 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9861/13 , SP9861/16R1 , SP9862/14 , S9721/31 , SW6710/15 , S5250/06 , S1510/42 , S3520/42 , S3540/06 , SW6700/14 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW3700/07 , SW5700/07 , S7520/69 , S5210/06 , S9211/31 , S7730/26 , S7520/41 , S7522/50 , S7311/66 , S9211/41 , S5270/06 , S5650/41 , S5530/06 , S5550/06 , S5550/10 , S5572/10 , S5572/40 , S5672/26 , S5630/41 , S5630/45 , S3510/06 , S1520/41 , S9171/69 , S9551/63 , S8860/61 , S3520/06 , S3120/06 , S3110/06 , S1100/04 , S1510/04 , S1520/04 , S1310/04 , S7310/12 , S7710/26 , S5510/45 , S5520/45 , S7530/50 , S7510/41 , S7370/12 , S7780/64 , S5150/26 , S5310/06 , S5320/06 , S5130/06 , S5140/26 , S7370/41 , S9911/10 , S9111/41 , S9161/31 , S9151/41 , S9111/31 , S9521/31 , S9511/31 , S9171/31 , S9151/42 , S9031/13 , S9112/43 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.