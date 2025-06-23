Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat uit de i9000-serie?

    Gepubliceerd op 23 juni 2025

    Uw Philips-scheerapparaat gebruikt symbolen, pictogrammen en andere signalen om belangrijke informatie over gebruik en onderhoud te geven.

    Sommige pictogrammen in dit artikel worden vergezeld door Engelse tekst. De tekst op uw scheerapparaat is afhankelijk van uw taalinstellingen, maar het symbool is in alle talen hetzelfde.

    Opmerking: Dit artikel is alleen relevant voor scheerapparaten uit de Philips i9000-serie. Pictogrammen en symbolen verschillen afhankelijk van of u de i9000, i9000 Prestige of i9000 Prestige Ultra hebt. De kleuren kunnen afwijken van de onderstaande voorbeelden.

    Stekker en pijl

    Een klein symbool van een stekker met een pijl eronder geeft aan dat het scheerapparaat niet kan worden gebruikt wanneer het is aangesloten op een voedingsbron.

    Haal de stekker van het scheerapparaat uit de voedingsbron voordat u het inschakelt.

    Kraan en scheerhoofden

    Een kraan met stromend water boven de gedemonteerde scheerhoofden geeft aan dat uw scheerapparaat grondig moet worden gereinigd. Deze herinnering wordt automatisch eenmaal per maand weergegeven.

    Maak uw scheerapparaat schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing (Tip: De gebruiksaanwijzing is ook online beschikbaar.)

    3 waterdruppels

    Een symbool met 3 waterdruppels geeft aan dat uw scheerapparaat moet worden schoongemaakt. Dit pictogram wordt automatisch na elke scheerbeurt weergegeven.

    Maak uw scheerapparaat schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing (Tip: De gebruiksaanwijzing is ook online beschikbaar.)

    Horizontale lijn

    Een enkele horizontale balk of lijn geeft aan dat de batterij van uw scheerapparaat bijna leeg is.

    Laad uw scheerapparaat op door het aan te sluiten op een voedingsbron.

    Tijdens het opladen van uw scheerapparaat knipperen de lijnen van onder naar boven en blijven vervolgens branden totdat alle lijnen ononderbroken branden en het scheerapparaat volledig is opgeladen.

    IQ-symbool

    Een pictogram met de letters I en Q geeft aan dat de geïntegreerde SkinIQ-technologie van het scheerapparaat uw scheerbeurt monitort.

    Batterij

    Er verschijnt een klein batterijpictogram om aan te geven dat de batterij (bijna) leeg is.


    Sluit uw scheerapparaat aan op een voedingsbron en laat het opladen.

    Veer, scheerhoofden, plussymbool (+), belletjes

    Deze symbolen geven de scheermodus van uw scheerapparaat aan.

    • Veer: gevoelige modus
    • Vijfhoekige scheerhoofden: normale modus
    • Vijfhoekige scheerhoofden met plussymbool (+): intense modus
    • Belletjes: schuimmodus, voor scheren met schuim of gel

    Pas de modus aan door op de knop onder aan het display te drukken wanneer het scheerapparaat is ingeschakeld.

    Vloeistofkom

    Er verschijnt een kleine kom met blauwe vloeistof op het handvat van het scheerapparaat wanneer de cassette van uw Quick Clean Pod moet worden vervangen.

    Hangslot

    Er verschijnt een klein hangslotsymbool op het handvat van het scheerapparaat wanneer de reisvergrendeling is geactiveerd. Die voorkomt dat het scheerapparaat automatisch wordt ingeschakeld tijdens reizen of nadat het is opgeborgen.

    Raadpleeg de gebruikershandleiding (ook online beschikbaar) voor informatie over het in- en uitschakelen van de reisvergrendeling.

    Tip: bij de i9000 kunt u de reisvergrendeling in- of uitschakelen door de aan-uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Bij de i9000 Prestige en i9000 Prestige Ultra gebruikt u de menuknop onder aan het display om naar de reisvergrendeling te gaan. 

    Telefoon met gespreksballon

    Een klein pictogram van een mobiele telefoon met een spraak-/dialoog-/meldingssymbool geeft aan dat uw scheerapparaat communiceert met de GroomTribe-app of dat het geheugen van het scheerapparaat bijna vol is.

    Synchroniseer uw scheerbeurten regelmatig met de GroomTribe-app voor inzicht in uw scheerprestaties en meer.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: X9000/10 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , X9002/10 , X9002/30 , X9003/30 , XP9200/30 , XP9200/33 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9202/10 , XP9202/30 , XP9202/33 , XP9203/30 , XP9204/10 , XP9204/30 , XP9204/33 , XP9205/30 , XP9207/30 , XP9208/30 , XP9400/31 , XP9401/38 , XP9402/11 , XP9402/31 , XP9402/46 , XP9402/46 , XP9403/31 , XP9404/31 , XP9404/38 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9405/31 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.