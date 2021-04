Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?

Voor meer informatie over het schoonmaken van uw Philips-scheerapparaat volgt u onderstaande instructies op basis van de scheerapparaatserie. Controleer voordat u het scheerapparaat gaat schoonmaken of het waterbestendig is. Zoek op de achterkant naar een kraan- of badsymbool.



Wij raden u aan het scheerapparaat na elke scheerbeurt schoon te maken voor optimale prestaties. Afhankelijk van uw model scheerapparaat ziet u mogelijk een knipperend meldingssymbool op uw scheerapparaat als herinnering dat u het moet schoonmaken.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de exacte reinigingsinstructies voor uw model scheerapparaat.