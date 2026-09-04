Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?

Voor een extra hygiënisch scheerapparaat kunt u de Philips UV Power Charger en UV Cube gebruiken in combinatie met regelmatige en grondige reiniging (zoals beschreven in de bovenstaande hoofdstukken).

Laat uw scheerapparaat drogen voordat u de UV-accessoires gebruikt.

Opmerking: De UV Power Charger en UV Cube zijn alleen compatibel met bepaalde scheerapparaatmodellen. Deze accessoires helpen bacteriën van uw scheerapparaat te verwijderen, maar regelmatige reiniging is nog steeds vereist.