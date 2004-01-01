Alle Philips-scheerapparaten met een kleine opening in het midden van drie vijfhoekige scheerhoofden (fig. 1) kunnen worden schoongemaakt met de Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

Niet alle scheerapparaten zijn echter voorzien van een automatisch reinigingsprogramma. Om dit te controleren, kunt u het scheerapparaat ondersteboven houden en op de aan-uitknop drukken.

Als er een animatie met drie druppels op het display van het scheerapparaat verschijnt, beschikt uw apparaat over een automatisch reinigingsprogramma en wordt het automatisch uitgeschakeld wanneer het programma is voltooid.

Als er geen animatie met drie druppels verschijnt, is uw scheerapparaat niet voorzien van het automatische reinigingsprogramma. U kunt het apparaat nog wel reinigen met de Quick Clean Pod, maar het volgt geen specifieke reinigingscyclus en u moet het scheerapparaat na het schoonmaken handmatig uitschakelen.

Als uw scheerapparaat niet compatibel is met de Quick Clean Pod, kunnen alle douchebestendige of waterbestendige Philips-scheerapparaten onder de kraan worden schoongemaakt met koud of warm water. Kijk op de achterkant van uw scheerapparaat of er een klein pictogram van een kraan of douche/bad staat. Als u een van deze pictogrammen kunt zien, kunt u uw scheerapparaat onder de kraan reinigen.