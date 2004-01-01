Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Welke Philips-scheerapparaten zijn compatibel met de Quick Clean Pod?

    Gepubliceerd op 5 maart 2025

    Alle Philips-scheerapparaten met een kleine opening in het midden van drie vijfhoekige scheerhoofden (fig. 1) kunnen worden schoongemaakt met de Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

    Niet alle scheerapparaten zijn echter voorzien van een automatisch reinigingsprogramma. Om dit te controleren, kunt u het scheerapparaat ondersteboven houden en op de aan-uitknop drukken.

    • Als er een animatie met drie druppels op het display van het scheerapparaat verschijnt, beschikt uw apparaat over een automatisch reinigingsprogramma en wordt het automatisch uitgeschakeld wanneer het programma is voltooid.
    • Als er geen animatie met drie druppels verschijnt, is uw scheerapparaat niet voorzien van het automatische reinigingsprogramma. U kunt het apparaat nog wel reinigen met de Quick Clean Pod, maar het volgt geen specifieke reinigingscyclus en u moet het scheerapparaat na het schoonmaken handmatig uitschakelen.

    Als uw scheerapparaat niet compatibel is met de Quick Clean Pod, kunnen alle douchebestendige of waterbestendige Philips-scheerapparaten onder de kraan worden schoongemaakt met koud of warm water. Kijk op de achterkant van uw scheerapparaat of er een klein pictogram van een kraan of douche/bad staat. Als u een van deze pictogrammen kunt zien, kunt u uw scheerapparaat onder de kraan reinigen. 

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: XP9400/31 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9200/33 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , S5889/50 , S7887/35 , S7887/55 , SP9841/32 , S7887/63 , S9980/54 , SP9882/36 , S9975/54 , S9711/41R1 , S9531/26R1 , S9711/31R1 , S6640/44R1 , SP9820/18R1 , S7783/63 , S9986/63 , S8697/23 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S5579/69 , S5583/38 , S7887/58 , SP9883/35 , SP9883/36 , SP9840/32 , S7887/35R1 , S7783/35 , S9975/35 , S9976/55 , S9983/55 , S9982/54 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S5572/73R1 , S9986/58 , S9987/54 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/59 , S9987/55 , SP9863/14 , SP9861/16 , SP9860/16 , SP9860/13 , S9721/41R1 , S5290/12R1 , S5588/26 , S5586/66 , S5579/50 , S7782/53 , S5583/10 , S5584/50 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7783/55 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5588/38 , S9031/12R1 , S7370/12R1 , S5110/06R1 , S5240/06R1 , S5270/06R1 , S5530/06R1 , S6650/48 , S7930/16 , S6610/11 , S7970/26 , S5941/27 , S7921/51 , S5100/44 , SP9862/14 , SP9861/13 , SP9821/12 , SP9820/18 , S9721/31 , S5250/06 , S7520/69 , S7520/41 , S7730/26 , S5210/06 , S9211/31 , S7522/50 , S5073/62 , S7311/66 , S9211/41 , S5270/06 , S5530/06 , S5672/26 , S5650/41 , S5630/45 , S5630/41 , S5572/40 , S5572/10 , S5550/10 , S5550/06 , S9171/69 , S5070/65 , S9551/63 , S8860/61 , S5620/41 , S5420/59 , S7310/12 , S5150/26 , S5130/06 , S5520/45 , S5510/45 , S5400/26 , S5320/06 , S5310/06 , S7510/41 , S7530/50 , S7710/26 , S7780/64 , S7370/12 , S5140/26 , S5050/04 , S7370/41 , S5620/12 , S9911/10 , S9111/31 , S9151/41 , S9111/41 , S9511/31 , S9521/31 , S9161/31 , S9171/31 , S9031/13 , S9112/43 , S9151/42 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.