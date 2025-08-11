Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet

Als u het Philips-scheerapparaat niet regelmatig schoonmaakt, kan zich haar en vuil rond de scheerhoofden ophopen. Door deze ophoping kan het scheerapparaat minder goed scheren en draaien de scheerhoofden mogelijk niet.

Raadpleeg de onderstaande video voor een overzicht van het schoonmaken van uw scheerapparaat. (Hoewel scheerapparaatmodellen verschillen, gelden dezelfde principes voor alle Philips-scheerapparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Als u de gedrukte versie van de gebruiksaanwijzing niet meer hebt, kunt u deze online vinden.)

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