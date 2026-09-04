Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat

Het scheren van lang haar kan oncomfortabel zijn en tot huidirritatie leiden.



Als u zich een paar dagen niet hebt geschoren en een langere baard hebt, is het een goed idee om uw baard te trimmen voordat u begint met scheren. Deze techniek helpt ook bij het verminderen van de scheertijd.



Sommige Philips-scheerapparaten zijn voorzien van een trimhulpstuk dat u kunt gebruiken om uw baard te trimmen. U kunt uiteraard ook een gewone baardtrimmer gebruiken.

