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Philips-ondersteuning

Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat

Als uw Philips-scheerapparaat niet zo goed scheert als u had verwacht, kunnen de onderstaande tips u helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: S6632/14 , S8830/54 , S793/06 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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