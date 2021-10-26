Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
RQ1145/16
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
3.8
sur 6
112
Avis
KRis52
26/10/2021
France
exceptionnel
J'ai acheté cette année le 9000 pour le remplacer, et ca n'a rien a voir. Après quelques semaines, la qualité de rasage est déjà bien diminuée.... Super déçu par le nouveau, du coup, j'ai ressorti ce Shaver 7000, qui rase quand même mieux que le 9000 tout neuf...
Avantages
une qualité exceptionnelle
Contre
il faut le remplacer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
mjrl83
21/01/2016
France
Acheteur vérifié
produit de très bonne qualité
Première fois que j'utilise un rasoir électrique et suis très surpris par ses performances. Très bonne coupe , nettoyage très facile , très bon rapport qualité/prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
regis52
07/12/2015
France
Acheteur vérifié
ce produit est très bien et simple d'utilisation avec un bémol
Les pictogrammes sont bien mais ne suffisent pas! Je suis novice, pour l'usage de ce rasoir je n'ose rincer cet appareil à l'eau et ne sais pas si je peux l'utiliser sous la douche... Je suis vraiment novice mais je trouve ce moyen de rasage très bien pour moi qui ai la peau assez sensible. Je n'ose l'utiliser avec de l'eau!!! Aidez moi !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.