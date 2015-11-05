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Niet meer leverbaar
RQ1145/16
DualPrecision en GyroFlex 2D
45 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.8
van 5
112
Reviews & awards
Superjemp
05/11/2015
België
Geverifieerde koper
anders
Prima levering en na een gewenningsperiode toch een heel goed apparaat dat vlot scheert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
michiel
11/12/2013
België
perfecte prijs/kwaliteit verhouding
alleen jammer dat de scheerkoppen moeilijk terug te zetten zijn na reiniging, het klikkende driehoekje houdt de koppen moeilijk vast
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
AHooij
01/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
erg blij met aankoop
Goede aankoop ik scheer al jaren met een Philips scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.